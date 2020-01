Inter, Handanovic ammette: "Non abbiamo pareggiato per colpa dell'arbitro"

Samir Handanovic amaro al termine di Inter-Cagliari: "Abbiamo sprecato troppe occasioni, non abbiamo pareggiato per colpa dell'arbitro".

Un finale ricco di tensioni tra e dopo il rosso diretto rimediato da Lautaro Martinez per le furiose proteste: l'1-1 finale lascia l'amaro in bocca in casa nerazzurra, ma Samir Handanovic ha voluto gettare acqua sul fuoco dopo il triplice fischio.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il portiere nerazzurro minimizza le polemiche, sottolineando invece le colpe della sua squadra sul campo:

"Sicuramente non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro, ci siamo lamentati solo perché non è stato fischiato nessun fallo per i nostri attaccanti invece per loro sì. Non incolpiamo l’arbitro per il nostro pareggio, dobbiamo cercare di chiudere le partite prima e in quel caso non si sarebbe parlato di tutto questo".

Troppo spesso l'Inter subisce il ritorno degli avversari nella ripresa, Handanovic analizza anche questo aspetto:

"Qualcosa ci manca di sicuro, ma non è solo un problema della difesa. Nel finale magari prendiamo goal per mancanza di concentrazione, ma le partite vanno chiuse prima. Certi errori non vanno fatti, oggi ci abbiamo messo del nostro".

Nessun allarme però in casa nerazzurra, secondo Handanovic la squadra è viva: