Inter, guarda Eriksen: gioca e vince col Tottenham

Il Tottenham batte 2-0 il Middlesbrough: Eriksen titolare. Intanto l'Inter offre 10 milioni agli Spurs. Mourinho: "Fischi? Se va via, a testa alta".

e questa sera sono scese in campo contemporaneamente per i rispettivi impegni di coppa. Qualche nerazzurro, però, un occhio su quanto succedeva a Londra lo ha probabilmente gettato. Perché nel 2-1 con cui gli 'Spurs' hanno battuto il nel terzo turno di c'era Christian Eriksen, obiettivo di mercato della squadra di Conte.

Il danese è partito titolare nel 3-4-1-2 di Mourinho, giocando dietro le due punte Lamela e Lucas Moura. Il Tottenham ha messo subito la partita in discesa grazie alle incursioni in pressing di Lo Celso e Lamela, con Eriksen che cercava la sua posizione in campo in un ruolo non del tutto suo.

Ci ha provato con una punizione da fuori, senza grossi risultati, poi aspettando un assist di Lucas Moura che non è arrivato, infine ha cercato anche lui stesso l'assist, con risultati esigui anche in questo caso.

Non è stato il miglior Eriksen, come non è da inizio stagione, da quando la finale di ha steso il Tottenham di Pochettino e gettato ancora più dubbi sul suo futuro. Qualcuno al Tottenham Stadium ha anche mugugnato dopo una punizione calciata altissima nel finale, con i suoi sul 2-1. Mugugni su cui Mourinho è intervenuto nel post-partita.

"Mi è piaciuto nonostante i fischi, è stato professionale. Se la sua decisione sarà di andare via dal Tottenham, deve farlo a testa alta. Merita rispetto dai tifosi".

A Milano seguono con grande interesse le vicende: il danese è nel mirino della dirigenza e sembra essere il rinforzo perfetto per puntare sempre più forte allo scudetto. I nerazzurri attendono da Londra una risposta dal club di Levy per la prima offerta di 10 milioni, come riporta 'Sky Sport'. Intanto, però, il giocatore - che l'accordo con l'Inter ce l'ha già - è sceso in campo e vinto con gli Spurs. Anche senza brillare.