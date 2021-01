Inter-Crotone, Lukaku esce zoppicando: condizioni da valutare

Dopo il 12esimo goal in campionato, Lukaku ha lasciato il campo ad un quarto d'ora dalla fine: contrattura al quadricipite per il belga.

Il 2020 è iniziato con una vittoria per l' di Conte, che come spesso accade è andata sotto, per poi rimontare in maniera roboante. Sei goal al in quel di San Siro e messaggio al , temporaneamente scavalcato in attesa della gara dei rossoneri conro il . Non solo notizie positive però.

Romelu Lukaku, che ha chiuso la gara contro il Crotone segnando il momentaneo 4-2, ha infatti lasciato il campo ad un quarto d'ora dalla fine non proprio in ottime condizioni: dai primi controlli contrattura al quadricipite per il campione belga, capocannoniere nerazzurro con 12 reti segnati fin qui in campionato.

L'ex ha lasciato il campo zoppicando, scambiando qualche parola con Conte, in ansia per le sue condizioni. Queste verranno valutate nelle prossime ore, mentre società e tifosi nerazzurri aspettano con ansia informazioni in vista dei prossimi match di campionato.

Gennaio del resto sarà un mese impegnativo per l'Inter, in campo ogni tre giorni tra e Coppa . Gara clou di inizio anno ovviamente il Derby d'Italia contro la previsto il 17 gennaio. Non solo, visto che i nerazzurri, una settimana prima, affronteranno la .

Lukaku, nel match contro il Crotone, ha tra l'altro aumentato i suoi mostruosi dati con la maglia dell'Inter: nelle prime 70 gare con i nerazzurri, infatti, il bomber belga ha partecipato a 59 reti, mettendo insieme 50 realizzazioni e 9 assist in tutte le competizioni.

Numeri che dimostrano ancora una volta quanto Lukaku sia essenziale per l'Inter, impossibilitato a fermarsi per riposare anche in virtù delle condizioni di Sanchez e del lungo infortunio della quarta punta Pinamonti. Nei prossimi giorni novità importanti sul suo k.o.