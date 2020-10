Inter falcidiata dal Coronavirus: anche Young positivo

Ashley Young è il sesto giocatore dell'Inter a risultare positivo al Coronavirus: si trova in quarantena presso la sua abitazione.

Non accenna a fermarsi l'emergenza Coronavirus in seno all' : Ashley Young è il sesto giocatore a risultare positivo.

Il club nerazzurro ha reso nota la notizia con questo comunicato apparso sul sito ufficiale.

"FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione".

L'esterno inglese si aggiunge alla lista degli altri positivi della rosa di Antonio Conte: Alessandro Bastoni, Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan e Ionut Radu.

Un problema in più in vista del derby col Milan, in programma sabato 17 alle ore 18, e dell'esordio in fissato quattro giorni più tardi, a San Siro contro il Moenchengladbach: Conte potrebbe davvero trovarsi con diverse assenze sul groppone.