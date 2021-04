Inter, monito Conte: "Zitti e pedalare, voglio i fatti"

I nerazzurri puntano ad allungare in vetta alla classifica, Conte: "Non bisogna parlare a sproposito. Dopo la sosta non è mai semplice".

La capolista punta a tenere il ritmo. L'Inter sfida il Bologna in trasferta per mantenere le distanze sulle inseguitrici e muovere un altro passo avanti verso il titolo.

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa: attenzione al massimo per non fallire un appuntamento delicato che arriva subito dopo la sosta.

"Ci aspettano tre gare in nove giorni, sarà importante ricominciare alla giusta maniera. Affronteremo un'ottima squadra, guidata da un bravissimo allenatore. Loro fanno un calcio offensivo e dovremo fare attenzione. Ieri sono rientrati tutti, stiamo cercando di preparare la gara nel minor tempo possibile. Dopo la sosta non è mai semplice, devi riannodare un po' tutto il filo del discorso. Ma sappiamo che non c'è tempo".

Da parte del gruppo nerazzurro deve esserci la concentrazione più totale per non perdersi in inutili chiacchiere che potrebbero compromettere la corsa verso lo Scudetto.

"Non dobbiamo parlare a sproposito, bisogna stare zitti e pedalare per fare i fatti".

Il Coronavirus è una triste realtà con cui tutti i settori, calcio compreso, hanno imparato a convivere.

"E' difficile fare delle considerazioni, col senno del poi si poteva fare meglio. Il Covid c'è e ci sta massacrando da un anno, il mondo del calcio ha deciso di conviverci. L'augurio che posso fare è che si possa al più presto risolvere la questione attraverso i vaccini per tutta la popolazione".

Inter reduce da otto vittorie consecutive, arrivate tutte nel girone di ritorno: un filotto che ha creato un solco con le inseguitrici.

Pensare al rendimento delle dirette concorrenti sarebbe un errore che i nerazzurri non possono permettersi.

"La pressione deve esserci sempre in una squadra come l'Inter, abituata ad avere questo tipo di situazioni da affrontare alla giusta maniera. Capisco che per alcuni è la prima volta, ma l'importante è pensare a noi stessi senza dedicarsi agli altri".

Il punto sui giocatori da poco negativizzatisi: l'unico positivo resta D'Ambrosio.

"Handanovic si è negativizzato prima, ha potuto riprendere in maniera più celere rispetto agli altri. Vecino si allena con noi da tre giorni ed è in una buona condizione. De Vrij si è allenato ieri per la prima volta con noi ed è chiaro che qualche strascico, in lui, il virus lo abbia lasciato. Ci auguriamo di riavere al più presto anche D'Ambrosio, abbiamo bisogno di tutti".

Sensi è tornato al goal con la maglia della Nazionale in Lituania.