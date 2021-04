Il sogno di Conte: "Sarebbe bello spodestare il regno della Juventus"

L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro il Sassuolo: "L'Inter non vince da 10 anni, sarebbe bello spodestare il regno della Juventus".

L'Inter, non senza soffrire, batte anche il Sassuolo per la decima vittoria consecutiva in campionato e allunga a undici punti sul Milan, che attualmente occupa il secondo posto.

Dopo la partita contro i neroverdi, ai microfoni di DAZN, Antonio Conte risponde al commento di Lautaro Martinez, che qualche minuto prima sempre a DAZN aveva rivelato un incontro tra la squadra e l'allenatore all'inizio del girone d'andata, quando la stagione è poi cambiata.

"Io penso che sicuramente c'era da fare uno step se volevamo fare una stagione da protagonisti, nel senso vero e diventare pretendenti per lo Scudetto. C'era da alzare la soglia di attenzione, della resilienza, della tecnica. Ci sono partite come quella di oggi che arriva a San Siro con la testa sgombra e viene qua a giocare la partita.

"Ogni volta che vinciamo mettiamo un mattone pesante nella nostra classifica, ma lanciamo un grosso segnale anche ai nostri rivali. L'Inter è una serie pretendente per lo Scudetto. In Italia da 9 anni vince sempre la stessa squadra, l'Inter non vince da 10 anni e per questo sarebbe molto bello se fossimo noi a spodestare il regno della Juventus".

A breve il servizio completo.