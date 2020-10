Inter, Conte reinventa Perisic: "Con me ha già fatto l'attaccante"

Dopo il pareggio di l' ospita il in campionato e alla vigilia Antonio Conte ha fatto il punto della situazione soffermandosi soprattutto sulle pesanti assenze. A San Siro non ci sarà Romelu Lukaku , fermato da un problema muscolare.

Ai microfoni della conferenza stampa, l'allenatore salentino ha confermato il ko del centravanti belga:

"Ha avuto questo problemino muscolare durante la gara contro lo quando ha calciato la punizione. Ha tuttora questo affaticamento. E' giusto recuperarlo nel migliore dei modi, è un giocatore importante per noi, soprattutto nel momento in cui c'è anche l'assenza di Sanchez . Stiamo monitorando la situazione, stiamo cercando di agire per il meglio del calciatore e dell'Inter. Dispiace anche perchè questo periodo ne avremmo avuto bisogno, stiamo recuperando alcuni giocatori dal virus. Ma possiamo fare bene a prescindere".