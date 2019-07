Inter, Conte sul mercato: "Siamo in ritardo sulle entrate e sulle uscite"

Antonio Conte ha parlato del mercato dell'Inter: "Siamo in ritardo su entrate e uscite". E su Nainggolan e Icardi: "Sono fuori dai piani".

Tra campo e mercato, aspettando rinforzi e le uscite. Antonio Conte plasma la sua , tra addii già programmati ma che tardano ad arrivare e entrate che l'allenatore salentino aspetta.

Nella conferenza stampa che anticipa l'amichevole contro il , il tecnico ha chiarito la situazione di Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

"La situazione è molto chiara, il club è stato chiaro. Icardi è fuori dai progetti dell'Inter. Nainggolan è con noi in tournée ma non è cambiato nulla. Non rientra nei piani."

L'allenatore nerazzurro ha anche fatto il punto sulla trattativa per Romelu Lukaku, obiettivo di mercato dei nerazzurri, che domani non sarà in campo.

"Lo conosco molto bene già dai tempi in cui ero allenatore del . Lui è un giocatore del Manchester Unted, questa è la realtà. È un calciatore che piace e lo considero importante per migliorare l'Inter"

Sempre in attesa di novità, Conte ha sottolinato il ritardo rispetto ai piani iniziali decisi con il club.

"Frustrato? È una parola grossa. È difficile prevedere il mercato: abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo. Rispetto ai piani concordati con la società, siamo in ritardo sia nelle uscite che nelle entrate".

Un ritardo che lo sta costringendo a sperimentare molto e inventarsi situazioni di emergenza, come sarà contro i 'Red Devils' domani.

"Contro il Manchester United giocherò senza attaccanti".

Rimane in bilico la situazione di Perisic, ancora da valutare secondo il tecnico leccese.