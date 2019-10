Inter, Conte gongola: "Adesso siamo vivi e vegeti"

L' ha battuto il con le reti di Candreva e Lautaro Martinez, tenendo acceso il sogno della qualificazione agli ottavi di finale di .

Antonio Conte dopo la partita tra Inter e ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

L'allenatore dell'Inter spiega anche che questa vittoria è un giusto premio per la scorsa stagione, sotto la gestione di Luciano Spalletti.

"Loro la scorsa stagione con Luciano si sono guadagnati questa Champions ed era giusto continuare il sogno: l'unico modo per farlo era vincere. Non dimentichiamoci anche che abbiamo avuto tanti infortuni e non è facile a questo punto della stagione. siamo vivi e vegeti. Ho cambiato un po' questa sera perché il Borussia è letale nelle ripartenze, se trovano tanto campo davanti".

Conte punzecchia anche il suo collega di stasera, ovvero Favre.

"Favre ha detto in conferenza che noi abbiamo una difesa forte, ma poi ha cambiato modulo e si è presentato qui con la difesa praticamente a cinque, giocando a specchio. Allora aveva paura del nostro attacco, non della difesa".

Infine Conte, come sempre, va vedere il bastone e la carota a due dei suoi ragazzi.

"Esposito sa che deve volare basso, deve mantenere i piedi per terra. Ma io mi fido di lui, ha 17 anni e se non mi fossi fidato di lui sarei stato un pazzo a mandarlo in campo in questa partita. Barella? Quando prende il primo cartellino giallo poi sto sempre con l'ansia. Deve migliorare da questo punto di vista, ma avercene di giocatori generosi come lui..."