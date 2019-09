"Icardi resta all'Inter e non gioca?": Conte non risponde e se la ride

Antonio Conte ha commentato il successo per 1-2 sul campo del Cagliari della sua Inter: "Sensi è un giocatore che vede il calcio".

L’ vince la seconda partita su due in campionato, la prima in trasferta: a decide un rigore di Romelu Lukaku, dopo il vantaggio di Lautaro Martinez e il pareggio di Joao Pedro.

Antonio Conte ha commentato nel post-gara a ‘Sky Sport’ il successo della sua squadra, il secondo in due partite dopo quello decisamente più agevole in casa contro il per 4-0.

"Già nella conferenza di ieri avevo detto che sarebbe stata una partita tosta. In questo campo soffriranno un po' tutti. La mettono sul piano della lotta, della forza e dell'aggressività. Abbiamo alternato momenti buoni ad altri meno buoni. Queste partite è importante vincerle perché prendi fiducia e capisci che devi migliorare in alcune cose.”

Tre punti fondamentali in una serata non eccelsa per l'Inter. Ma Conte sa quanto valgono queste partite, proprio soffrendo.

"A livello di mentalità io ho trovato un gruppo di ragazzi veramente bravi, con grande disponibilità. Io ho quindi ancora più voglia di lavorare. Non dimentichiamo che in rosa non ci sono molti ragazzi che hanno vinto parecchio. Quindi la mentalità si ottiene con le vittorie. Il gap che noi abbiamo in campionato deriva proprio da questo. Ma questi ragazzi vogliono stupire e migliorare".

Complimenti ai giocatori dell'Inter, quindi, prima di scendere nel dettaglio su alcuni singoli: Sensi, Vecino, Gagliardini e Barella.

"Sensi è un calciatore che vede il calcio. Basta che gli dico una cosa, la recepisce e la fa subito. Oggi nel primo tempo è stato sottotono, poi nella ripresa è salito in cattedra. Bisogna portare un po' tutti, anche Vecino ad esempio o Gagliardini, nella migliore condizione. Sono giocatori che possono esaltarsi in questo sistema. Barella anche sta facendo un po' più di fatica a capire i movimenti, ma ha davvero tutto per diventare veramente forte".

Immancabile la chiusura sul caso Mauro Icardi, che tra un giorno conoscerà le sue sorti dopo la fine del mercato.