L' non riesce a tornare a Milano con i tre punti in tasca dallo stadio Artemio Franchi. La ha riacciuffato i nerazzurri nei minuti di recupero, con la rete di Vlahovic.

Nel post-partita Antonio Conte ha parlato a 'Sky Sport', partendo proprio dalla disamina della partita di questa sera.

"Con il abbiamo pagato a caro prezzo il fatto di non aver segnato il secondo goal. Secondo me da queste due ultime partite abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Dispiace perché sono convinto che meritavamo qualcosa in più. Detto questo, però, bisogna cercare di migliorare in tutte le situazioni".

"Con la , con il Barcellona e con la Fiorentina io non posso recriminare nulla sull'impegno e la determinazione dei ragazzi. Per me si tratta di un percorso di crescita, dove bisogna avere pazienza. Se poi pensiamo che dobbiamo vincere per forza ogni partita perché ci chiamiamo Inter, siamo fuori strada".