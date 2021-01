Inter, Conte amaro: "La dea bendata si è dimenticata di noi"

Antonio Conte parla dopo la sconfitta contro la Sampdoria: "A volte perdi le partite che meriti... La dea bendata si è dimenticata di noi oggi".

Perde dopo otto successi consecutivi l' di Antonio Conte, contro la in un Marassi inzuppato dalla pioggia torrenziale. A nulla vale il goal di De Vrij nel secondo tempo, con un forcing finale molto sterile.

Nel post-partita ha parlato Antonio Conte ai microfoni di 'Sky Sport', analizzando la partita di Genova.

"Sicuramente quella di oggi è stata una partita un po' strana. Ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato a prendere invece goal su rigore. Un uno-due della Sampdoria che ci ha creato delle difficoltà, ma penso anche che la squadra stava facendo bene e aveva creato anche tante situazioni per fare goal. A volte perdi le partite che meriti..."

E' un Antonio Conte di poche parole, con poca voglia di parlare e tanta voglia di tornare sùbito in campo per tornare alla vittoria. Parla dell'assenza di Lukaku ma secondo lui non è stata questa la variabile decisiva della sconfitta.

"L'assenza di Lukaku? Non è la prima volta che giochiamo senza Romelu, lui non era al 100%, si è visto anche quando è entrato. Dispiace molto, perché penso meritassimo qualcosa in più. C'è sempre da analizzare le cose positive e le cose negative, per migliorarsi. Ma come ho detto prima è stata una partita strana, oggi la dea bendata si è dimenticata di noi".

Oggi ha mandato in campo Eriksen, anche prima di Vidal, ma non dovrebbe essere un cambio gerarchico per Conte.