Inter, Conte allontana le pressioni: "Dobbiamo pensare a noi stessi"

Antonio Conte al termine di Bologna-Inter: "Il nostro obiettivo è diventare credibili, tutti dimostrano di avere il fuoco dentro".

L' vince soffrendo sul campo del ma torna momentaneamente in testa alla classifica: Antonio Conte ha parlato al termine dei novanta minuti, mettendo in evidenza il carattere avuto dalla squadra.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore nerazzurro ha subito analizzato la reazione avuta dai suoi giocatori:

"C'è stata una grande risposta da parte nostra, abbiamo subito un'autorete che ci poteva ammazzare, invece questi ragazzi hanno dimostrato grande forza, questa è una bella notizia per noi. Dobbiamo guardare a noi stessi senza pensare agli altri. Dobbiamo pensare a migliorarci e dare questi segnali, soprattutto ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è diventare credibili, sudare la maglia, i ragazzi lo stanno facendo. Ora c'è un'altra partita importante a , molto difficile, andremo lì per non avere rimpianti".

I due attaccanti sono ancora decisivi, Conte sottolinea il lavoro fatto sui movimenti delle due punte:

"Lautaro Martinez l'avevo studiato, è anche un po' seconda punta, come Lukaku. Sono due punte atipiche e stiamo lavorando tanto sul dialogo che devono avere. Oltre ai goal stanno facendo per la squadra un grandissimo lavoro senza palla. Dietro di loro sta crescendo un giovane promettente come Esposito, che può avere un futuro veramente importante".

L'arrivo all'Inter è l'ennesima sfida complicata per l'allenatore salentino, che ricorda il suo passato con i progressi fatti nelle precedenti avventure: