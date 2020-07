Inter-Chelsea, asse di ferro: Emerson e Giroud obiettivi di Conte

Emerson Palmieri è ormai relegato in panchina al Chelsea, con l'Inter pronta ad offrire 22 milioni. Giroud ha rinnovato ma potrebbe partire anche.

Non è un mistero che l' sia interessata, ormai da tempo, sia ad Emerson Palmieri che ad Olivier Giroud. Per entrambi già nelle scorse sessioni di calciomercato ci sono stati abboccamenti, ma poi con il non si fece mai nulla. Questa però potrebbe essere la volta buona.

Partiamo dalla situazione di Emerson Palmieri. Il terzino italiano ormai al Chelsea non gioca più. Fino a qui ha totalizzato 14 presenze in Premier League ma da fine gennaio non è più stato titolare e nelle gerarchie di Lamprd è sceso parecchio.

Ormai a sinistra in difesa è stato spostato Azpilicueta, con Alonso come principale alternativa. In più il Chelse ha ormai messo nel proprio mirino il terzino sinistro del , Ben Chilwell, che potrebbe arrivare proprio nella prossima finestra di calciomercato.

Altre squadre

In buona sostanza, Emerson ha capito che dovrà cambiare aria ed il Chelsea, di fronte ad una buona offerta, lo lascerà partite. 22 milioni di euro è la cifra scelta dall'Inter per presentare l'offerta al club londinese. A Conte il giocatore piace parecchio e lo ha già allenato proprio a Londra.

L'articolo prosegue qui sotto

E poi c'è Giroud. Il francese già a gennaio è stato molto vicino all'Inter, visto che era in scadenza di contratto a giugno. Poi però il giocatore è rimasto a Londra ed il Chelsea lo ha fatto rinnovare per un altro anno.

Il prezzo del cartellino comunque non sarebbe certo alto, anche per l'età del giocatore (quasi 34 anni). Al Chelsea per lasciarlo partire serve solo acquistare un sostituto, che poi è stato il principale ostacolo di gennaio scorso.

Tra le due società per Giroud ancora non è partita una vera trattativa ma Antonio Conte sarebbe ben lieto di averlo in squadra come vice-Lukaku.