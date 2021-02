L'Inter celebra il capodanno cinese con un nuovo logo: è l'anno del Toro

L'Inter da oggi ha un nuovo logo su tutti i social: due corna sono apparse sopra lo stemma nerazzurro (che cambia colore): è il Chinese New Year.

Il prossimo 12 febbraio sarà la data del famoso capodanno cinese: entrerà in Cina in vigore il Nuovo Anno Lunare e sarà l'anno del Toro, che viene tradotto anche come Bufalo o Bue.

L’Inter celebra il Chinese New Year con una serie di iniziative specifiche, come il video di qualche giorno fa con protagonista Lautaro Martinez (il Toro, non a caso) e adesso anche con una collezione speciale di maglie.

👕 | COLLEZIONE



Il Nuovo Anno Lunare si avvicina ma la #InterCNY Capsule Collection è già qui.



Mostra un cartellino rosso al 2020 e porta con te la collezione esclusiva 👉 https://t.co/Sh8spj74Km pic.twitter.com/qRAhcKN6on — Inter (@Inter) February 4, 2021

Ma non è tanto la nuova collezione di abbigliamento a fare discutere, quanto più il nuovo logo dell'Inter apparso oggi su tutti i social. Due corna sono spuntate sopra il logo, con il colore bordeaux a farla da padrone.

Iniziativa che non è andata giù a molti tifosi, che hanno commentato molto criticamente sia l'idea, sia il logo nello specifico. Ma non è tutto: contro la Lazio i giocatori indosseranno una divisa con una patch dedicata sulla manica sinistra e una speciale trama con il toro ad arricchire il numero di ogni maglia.