Inter-Cagliari, Young è pronto: va verso l'esordio da titolare

Appena arrivato dal Manchester United, Ashley Young si prepara a scendere immediatamente in campo dal 1'. Ballottaggio Biraghi-D'Ambrosio.

"Ashley Young è appena arrivato, come si può pensare che io lo possa già inserire per ? Eventualmente sarà disponibile per la prossima settimana". Detto, fatto. Antonio Conte, a una decina di giorni dall'arrivo dell'inglese dal , ha intenzione di impiegarlo già domenica contro il .

Secondo quanto appreso dalla 'Gazzetta dello Sport', Young si appresta dunque a fare il proprio esordio da titolare sia con la maglia dell' che nella nostra . Anche se va compreso su quale fascia giocherà, se Conte manterrà l'idea di schierarlo dal 1'.

Il ballottaggio è infatti tra Biraghi e D'Ambrosio: nel primo caso l'ex viola verrebbe confermato a sinistra, con l'inserimento di Young dalla fascia opposta, mentre nel secondo caso toccherebbe a destra all'ex granata, al rientro dopo un mese ai box per infortunio, e sulla corsia mancina proprio all'inglese.

A favorire la possibile titolarità immediata di Young è soprattutto la squalifica di Candreva: diffidato prima della trasferta di Lecce e ammonito al Via del Mare, l'esterno romano sarà squalificato e, dunque, non potrà essere disponibile contro il Cagliari.

Young si appresta dunque a tornare in campo dopo una ventina di giorni dalla sua ultima presenza con la maglia del Manchester United: il 4 gennaio, in , in casa del Wolverhampton. Ma quello è già il passato.