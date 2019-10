Inter, Brozovic infastidito in conferenza: "Ma che cazz..."

Marcelo Brozovic, in conferenza insieme a Conte prima di Inter-Borussia Dortmund, ammette: "Posso crescere, perdo ancora palloni banali".

Alla vigilia di - , gara che rappresenta già uno snodo cruciale per la stagione nerazzurra, in conferenza stampa insiema al tecnico Conte ha parlato anche Marcelo Brozovic .

Il croato però, quando un giornalista ha chiesto a Conte se per l'Inter si tratti già di una finale, è apparso visibilmente spazientito lasciandosi scappare un'espressione piuttosto colorita: " Ma che cazz...".

Brozovic poi ha invece spiegato la sua continua crescita degli ultimi mesi, che lo ha portato a diventare un punto fermo dell'Inter.

"Sono cambiate tante cose per me, sono diventato papà che è la cosa più importante. Ho lavorato anche da solo quando non sono stato bene. Il mister ha le idee chiare e io sono sempre disponibile. Sono sereno, mi piace giocare sempre la palla, mi piace aiutare i compagni" .

Nonostante questo però i margini di miglioramento non mancano e il croato lo sa.

"Posso crescere nella fase difensiva, me lo dice sempre il mister. Devo stare attento a guardarmi intorno. Forse perdo palloni banali, devo essere più concentrato".

Brozovic infine ammette come l'assenza di Sensi , ancora out per infortunio, pesi sul gioco dell'Inter.