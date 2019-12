Inter, Biabiany è sicuro: "De Boer il peggior allenatore della storia"

L'ex esterno dell'Inter Jonathan Biabiany ha criticato duramente il tecnico De Boer: "Con questo suo modo di fare calcio fallirà da tutte le parti".

La carriera di Jonathan Biabiany è ripartita dalla Serie B. Ai primi di novembre il calciatore francese ha firmato ufficialmente con il Trapani, ritornardo così dopo dieci anni nel campionato cadetto italiano. Il cuore di Biabiany, però, è sempre rimasto legato all' .

Con i nerazzurri il francese classe '88 ha vissuto i migliori momenti della propria carriera, raggiungendo l'apice della gioia con il goal in finale del mondiale per club vinto dall'Inter contro il Mazembe. Il rapporto con i nerazzurri si è definitivamente compromesso sotto la gestione di Frank De Boer, nei confronti del quale Biabiany ha espresso parole di fuoco ai microfoni di 'Itasportpress.it'.

"Si è messo la gente contro e non apprezzava niente dell’ambiente nerazzurro. Per me l’olandese è stato il peggiore tecnico della storia nerazzurra. Non ha avuto risultati a Milano e poi è andato in al facendo anche peggio ma con questo suo modo di fare calcio fallirà da tutte le parti”.

L'allenatore olandese, arrivato dopo i fasti ottenuti sulla panchina dell' , in nerazzurro è stato un vero e proprio fallimento: in 11 partite di campionato la 'Benamata' targata De Boer ha totalizzato solamente 14 punti con 5 sconfitte, piazzandosi al dodicesimo posto in classifica. Anche in Europa il suo cammino non è stato migliore: la sua Inter era ultimo posto nel girone di , la cui partita simbolo è stata la sconfitta contro l'Hapoel Beer-Sheva. Biabiany ricorda anche il modo con cui l'olandese ha lasciato la panchina, affermando di aver trovato un 'gruppo marcio'.