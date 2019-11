Inter, Barella costretto all'intervento al ginocchio: out un mese

L'Inter comunica che Nicolò Barella dovrà sottoporsi a un intervento in artroscopia: l'ex centrocampista del Cagliari dovrebbe tornare solo nel 2020.

Svelati i tempi di recupero per Nicolò Barella, uscito pochi minuti prima dell'intervallo di - in seguito a un colpo di tacco che lo ha subito mandato ko. Gli esami strumentali hanno evidenziato un distaccamento di un frammento cartilagineo del ginocchio, per lui il 2019 è già finito.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questo il comunicato dell'Inter sulle condizioni del centrocampista della Nazionale azzurra:

"Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia".

Servirà dunque un mese a Barella per tornare a correre sui campi di gioco: una grave perdita per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di uno dei grandi protagonisti di questa prima fase di stagione.

Barella sarà costretto a saltare le ultime due sfide del girone di contro Slavia Praga e , oltre alle gare di campionato contro , , e . Lo staff medico proverà a recuperarlo dopo la sosta natalizia a inizio gennaio, ma in caso di tempi di recupero più lunghi del previsto Barella potrebbe saltare anche le prime gare del 2020.