Il Pisa del fratello è promosso, Simone Inzaghi ora spera nella sua Inter: "Per regalare una settimana perfetta a mio padre" Champions League Inter vs Barcellona Inter Barcellona

Simone Inzaghi fa i complimenti a Pippo per il ritorno in Serie A del Pisa: ora punta a vincere contro il Barcellona per una doppia gioia.