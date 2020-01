Inter low cost: per l'attacco spunta Pandev

Il mercato dell'Inter potrebbe non essere finito: l'ultimo nome low cost per l'attacco è quello di Goran Pandev, uno degli eroi del 'Triplete'.

Alla gara di ieri sera l' si è presentata col tridente pesante in attacco: in campo dal primo minuto Sanchez, Lautaro e Lukaku, col solo Esposito come ricambio in panchina per il reparto avanzato.

Quasi un messaggio da parte di Antonio Conte alla società che sembra aver mollato Olivier Giroud e Fernando Llorente: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nuovo profilo sondato dai nerazzurri è quello di Goran Pandev.

Sarebbe un ritorno clamoroso a distanza di quasi nove anni, quando il macedone venne ceduto al dopo aver vinto tutto a Milano, compreso lo storico 'Triplete' nella stagione 2009/2010 in cui fu uno degli acquisti nella sessione di gennaio. E ora la storia potrebbe ripetersi.

Gli ottimi rapporti esistenti tra Inter e potrebbero essere decisivi per l'eventuale fumata bianca che regalerebbe a Conte un attaccante dall'usato sicuro e ancora molto amato dai tifosi per l'apporto che seppe dare in uno dei momenti più belli della storia del club.

Sarebbe un'operazione dai costi non eccessivi, considerato che il contratto di Pandev col Genoa scadrà il prossimo 30 giugno: Preziosi si accontenterebbe di una cifra simbolica pur di non perderlo a costo zero in estate.