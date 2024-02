This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Giuseppe Meazza GUARDA INTER-ATALANTA SU Inter-Atalanta in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AInter vs AtalantaInterAtalanta Derby lombardo a San Siro: l'Inter ospita l'Atalnta nel recupero della 21esima giornata. Le formazioni e i canali dove guardarla in TV e streaming. INTER-ATALANTA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO La 21ª giornata di Serie A non è ancora finita: Inter e Atalanta si sfidano a San Siro per l'ultimo recupero della giornata non disputata completamente per via della Final Four di Supercoppa Italiana. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono inarrestabili: dopo lo 0-4 contro il Lecce puntano a ottenere una vittoria che consentirebbe all'Inter di andare a -12 sulla Juventus seconda. Un abisso. L'Atalanta, che ha giocato da qualche giorno proprio a San Siro, ma con il Milan, cerca i 3 punti, invece, per superare il Bologna al quarto posto, riagganciando il treno per la prossima Champions League. GOAL vi offre tutte le informazioni utili per seguire al meglio Inter-Atalanta: le formazioni ufficiali e dove guardarla in diretta TV e streaming. INTER-ATALANTA IN DIRETTA MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Inter-Atalanta Competizione Serie A Data 28 febbraio 2024 Orario 20:45 Stadio San Siro (Milano) INTR-ATALANTA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO INTER-ATALANTA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA Arnautovic farà coppia con Lautaro Martinez in attacco e Pavard ritorna titolare in difesa, così come Bastoni. Asllani sostituisce Calhanoglu. Nell'Atalanta Koopmeiners e Lookman esterni, Pasalic al centro del tridente. Bakker, invece, giocherà in mediana. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners, Pasalic, Lookman. INTER-ATALANTA: IL CONFRONTO Inter e Atalana si sono affrontate 139 volte nella loro storia: all'andata 1-2 al Gewiss con reti di Calhanoglu, su rigore, raddoppio di Lautaro Martinez e sigillo di Gianluca Scamacca. L'ultimo successo dell'Atalanta risale all'11 novembre 2018, ovvero al 4-1 della formazione di Gian Piero Gasperini contro quella allora allenata da Luciano Spalletti. Precedenti 139 Vittorie Inter 76 Pareggi 36 Vittorie Atalanta 27