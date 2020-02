Insulti razzisti a Barrow: tifoso allontanato dalla tribuna stampa in Roma-Bologna

Episodio increscioso durante Roma-Bologna: un tifoso giallorosso è stato allontanato dalla tribuna stampa per degli insulti razzisti a Barrow.

All'Olimpico venerdì sera ha brillato la stella di Musa Barrow. L'attaccante del è stato autore di una splendida doppietta che ha regalato la vittoria del Bologna sulla . Il gambiano però è stato anche protagonista (inconsapevole) di un episodio increscioso.

Come ha raccontato 'La Gazzetta dello Sport', un tifoso della Roma in tribuna stampa ha rivolto insulti razzisti al calciatore del Bologna. Gli uomini della Roma hanno segnalato il suo comportamento agli steward, che lo hanno allontanato.

Non si trattava di un giornalista, bensì di un normale tifoso che aveva ricevuto l'accredito da un free-lance. Quest'ultimo ha deciso di cederlo, avendo trovato un posto migliore per seguire la partita.

La Roma ha già preso provvedimenti: per tre anni il tifoso non potrà acquistare biglietti, mentre al giornalista è stato sospeso l'accredito per un anno.