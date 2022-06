Insigne è atterrato a Toronto: accoglienza da superstar per l'ex Napoli

Accoglienza calorosa per Lorenzo Insigne a Toronto: l'ex capitano del Napoli è atterrato in Canada nella tarda serata italiana di venerdì.

L'ufficialità del suo trasferimento al Toronto FC c'è già da tempo, ma finora Lorenzo Insigne aveva soltanto potuto immaginare il calore dei suoi nuovi tifosi, entusiasti all'idea di avere tra le proprie fila un campione d'Europa in carica.

Un entusiasmo mostrato in tutti i suoi decibel all'arrivo (avvenuto nella tarda serata di ieri) dell'attaccante all'aeroporto, dove ad attenderlo c'era una nutrita folla di fan, accontentati con foto di rito e firme di autografi.

Durante la notte italiana, Insigne ha poi preso parte ad un evento pubblico, salendo su un palco e raccogliendo i cori degli scatenati tifosi, letteralmente in visibilio per questo grande colpo di mercato.

tutti per uno 🫶 pic.twitter.com/N4fP8IgR7h — Toronto FC (@TorontoFC) June 24, 2022

La colonia italiana, che finora include il solo Insigne, sarà però presto rinfoltita da un nuovo elemento: Domenico Criscito ha risolto il contratto che lo legava al Genoa ed è pronto a raggiungere il connazionale in Canada per dare il via ad una nuova era a tinte azzurre in Major League Soccer.