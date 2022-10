Insigne ammonito e sostituito: Higuain manda ko il Toronto dell'ex compagno di squadra

'El Pipita' decide il match tra i canadesi e Miami nell'ultimo turno di MLS: l'ex capitano del Napoli, molto nervoso, vicino al goal.

Si saranno sentiti strani entrambi, quando dopo essere entrati in campo si sono salutati, in un campionato parecchio diverso alla Serie A: la gara tra Toronto e Miami, però, è stata anche quella tra Lorenzo Insigne e Gonzalo Higuain.

I due ex compagni di squadra si sono sfidati nella notte italiana in un match che ha sostanzialmente e definitivamente spento anche le residue speranze Playoff dei canadesi.

Anche perché dopo le tre sconfitte rimediate contro Montreal, Atlanta e Orlando, la formazione degli italiani Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito ha perso anche contro il club di David Beckham, in casa.

Il tutto dopo aver più volte sfiorato il vantaggio, anche con l'ex capitano del Napoli, andato vicinissimo al goal al 44' con un destro da posizione ravvicinata terminato di pochissimo alto.

La grande occasione sciupata fa, comunque, il paio con la reazione spropositata avuta dallo stesso Insigne al momento del duplice fischio dell'arbitro, quando al rientro negli spogliatoi non si è trattenuto reagendo male a un avversario e allo stesso direttore di gara. Ammonito.

Nella ripresa match in equilibrio, almeno fino all'86', quando un guizzo di Higuain ha portato il punteggio sullo 0-1, con tanto di esultanza con linguaccia per "El Pipita", che sale a quota 14 goal in campionato.

La partita di Insigne, al rientro dopo i gravi problemi familiari, dura 72': Bradley decide di sostituirlo per fare entrare Akinola. Le speranze Playoff di Miami sono ancora vive: per Toronto, invece, finale di stagione da incubo.