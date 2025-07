Inizia il torneo di 1VS1! Chi sarà il campione?

Parte il torneo per decretare il campione di 1vs1: chi vincerà tra Marco, Ale, Romeo, Fede, Albrizio e il professor Gervasio?

Cinque puntate, cinque giochi per un titolo in palio: inizia il torneo di 1vs1, il brand di intrattenimento calcistico (e non solo) nato da GOAL Italia e Calciomercato.com che settimanalmente porta sui social contenuti video destinati agli appassionati di calcio.

Al via, dunque, la prima vera competizione tra alcuni dei classici partecipanti ai giochi: Marco Trombetta, Alessandro Di Gioia, Romeo Agresti, Federico Zanon, Federico Albrizio e Simone Gervasio si sfidano per decretare chi sarà il campione della prima "stagione" di 1vs1.

La prima puntata è già online con il Rischiatutto che vede coinvolti Marco, Romeo e Federico Zanon: chi passa il turno?