Dalla sedia alcolica e la magia di Gascoigne a Euro 2020: Inghilterra contro Scozia 25 anni dopo

L'Inghilterra e la Scozia si affronteranno 25 anni dopo l'ultima volta, all'Europeo del 1996, un match che porta la firma indelebile di Gascoigne

25 anni dopo, Inghilterra e Scozia tornano ad affrontarsi in un Europeo . Una sfida mai banale tra le due formazioni rivali, che si sfidano nel secondo turno del Gruppo D di Euro 2020 . 90 minuti in cui la nazionale dei Tre Leoni vuole ipotecare il passaggio agli ottavi di finale mentre la selezione di Steve Clarke vuole riscattare la sconfitta all'esordio contro la Repubblica Ceca e tornare in corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta.

I rivali inglesi di nuovo sul proprio cammino, proprio come accaduto nell'edizione 1996, l'ultima in cui la Scozia ha partecipato alla fase finale. Il 15 giugno di 25 anni fa, il fiuto per il gol di Alan Shearer , l'istinto di David Seaman e il mix tra genio e sregolatezza di Paul Gascoigne consegnano la vittoria alla formazione guidata da Terry Venables nel match di Wembley.

L' Inghilterra non può più sbagliare. A trent'anni di distanza dal Mondiale disputato e vinto in casa, la nazionale dei Tre Leoni non può più sbagliare. Davanti ai propri tifosi, il debutto delude le attese, con un pari contro la Svizzera : contro la Scozia , a Wembley , non si può sbagliare. Dall'altra parte, gli uomini di Craig Brown sono reduci dal pari con l'Olanda e voglio fare uno sgambetto ai più quotati avversari.

La tensione è palpabile e nella prima frazione le due squadre badano maggiormente alla fase difensiva. I primi 45 minuti scorrono senza particolari emozioni, con le due formazioni che vanno a riposo sullo 0-0. La mossa di Venables all'intervallo, con l'inserimento di Redknapp al posto di Pearce a sostegno di Gascoigne , permette all'Inghiterra di cambiare marcia. E alla prima occasione, la nazionale dei Tre Leoni sblocca il risultato: al 53', cross di Gary Neville e colpo di testa di Shearer per l'1-0.

La risposta della Scozia è immediata: Adams stende in area di rigore Gordon Durie . Per l'arbitro italiano Pairetto non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presente McAllister , che calcia di potenza: Seaman intuisce le intenzioni dell'avversario e con il gomito devia la palla in angolo. Wembley s'infiamma e diventa una bolgia. Al 79' è Paul Gascoigne a rubare la scena e chiudere i conti. L'azione di Gazza è una vera e propria magia: riceve da Darren Anderton e con un 'sombrero supera Hendry col sinistro, prima di chiudere al volo con il destro.

"Scusi, Mr. Paul Gascoigne" è il titolo del Daily Mirror all'indomani della sfida, dopo le critiche riservate al talentuoso centrocampista prima dell'Europeo. Tutta colpa della 'sedia del dentista', un gioco alcolico con cui Gazza si era divertito sul volo Hong Kong-Londra dieci giorni prima del match. Il centrocampista dei Rangers seduto su una poltrona e i compagni Teddy Sheringham e Steve McManaman a versare litri di birra: scoppia il caos, con il fresco vincitore del campionato scozzese con i Rangers di Glasgow che viene attaccato pesantemente dalla stampa. Poi la risposta sul campo, con un'invenzione delle sue. Un colpo di genio con cui Gascoigne affonda i rivali e si sbarazza delle critiche.

25 anni dopo, l'Inghilterra e Scozia di nuovo una contro l'altra nella fase a gironi dell'Europeo, proprio nello splendido scenario di Wembley. Una sfida mai banale tra due rivali, con in palio ancora una volta punti pesanti, proprio come il 15 giugno 1996.