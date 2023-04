Inghilterra-Brasile femminile 5-3 dcr: i calci di rigore premiano le britanniche, vittoria della 'Finalissima'

Dopo la vittoria dell'Argentina maschile sull'Italia di Mancini, l'altra Finalissima: pari brasiliano al 94' e rigori vinti dalle inglesi.

L'Inghilterra femminile vince la prima edizione della Finalissima. Il trofeo, creato in collaborazione tra UEFA e Conembol, ha visto sfidarsi la squadra che ha conquistato l'ultimo Europeo e l'avversaria capace di trionfare nella Copa America.

Insomma, lo stesso principio dell'altra Finalissima, maschile: nel 2022, infatti, l'Argentina di Scaloni ha superato l'Italia di Mancini. Pochi mesi prima della conquista dei Mondiali da parte della selezione femminile albiceleste.

A decidere la finale tra le due federazioni è stata la lotteria dei calci di rigore: gli errori di Souza e Tamires permettono alle britanniche di trionfare.

L'Inghilterra era passata al 23' con la rete di Toone: grande azione da parte della selezione di Wiegman, con Bronze sul fondo a servire l'assist a centro area per la compagna, fredda nel battere di prima Izidoro per il goal decisivo. Toone ha tra l'altro sbagliato l'unico rigore della sua formazione, ininfluente però per il successo finale.

Quanto tutto sembrava diretto verso il trionfo inglese, la rete di Andressa: entrata nella ripresa, la giocatrice della Roma si è fatta trovare pronta in area sulla mancata presa di Earps, portiere della formazione inglese.

L'Inghilterra, che aveva visto il goal del raddoppio da parte di James annullato per fuorigioco, ha dato più del Brasile l'ennesima dimostrazione di essere tra le favorite assolute per la vittoria degli imminenti Mondiali femminili previsti in estate in terra australiana e neozelandese.

La formazione britannica si presenterà in prima fila, al pari degli Stati Uniti attuali campionesse in carica. Tra le favorite, insieme al Brasile sconfitto nella Finalissima, anche Svezia e Germania. In attesa di capire se l'Italia riuscirà nuovamente ad essere protagonista, come in occasione dei quarti conquistati nel 2019.

Una vittoria meritata per la selezione inglese, mentre per il Brasile il riscatto potrebbe essere quello Mondiale. Anche se, nella storia del torneo nato negli anni '90, la vittoria finale - a fronte di un secondo e di un terzo posto - non è ancora giunta.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-BRASILE 5-3 dcr

Marcatrici: 23' Toone (I), 93' Andressa (B)

Rigori: Stanway (I, segnato), Adriana (B, segnato), Toone (I, sbagliato), Tamires (B, sbagliato), Daly (I, segnato), Souza (B, sbagliato), Greenwood (I, segnato), Kerolin (B, segnato), Kelly (I, segnato)

INGHILTERRA (4-3-3): Earps; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Stanway, Walsh, Toone; James (74' Kelly), Russo (74' Daly), Hemp (88' Robinson). Ct. Wiegman

BRASILE (3-5-2): Izidoro; Lauren (46' Andressa), Kathellen, Souza; Antonia (87' Gabi Nunes), Borges (87' Fe Palermo), Luana (69' Francelino), Kerolin, Tamires; Zaneratto (46' Adriana), Ferreira. Ct. Sundhage

Arbitro: Frappart (Francia)

Ammonite: Souza (B), Earps (I), Hemp (I)

Espulse: