Infortunio Zappacosta, la conferma della Roma: è rottura del crociato

Davide Zappacosta si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro in allenamento: "Al calciatore va la vicinanza del Club".

Pessima notizia per la , costretta ad avere a che fare con l'ennesimo grave infortunio di uno dei suoi giocatori: confermata la rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta. Questo il comunicato giallorosso.

"Nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione".

Zappacosta non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra in questo avvio di stagione: in campo solo per dodici minuti nel corso della prima giornata nel 3-3 dell'Olimpico contro il , prima che un problema al polpaccio lo costringesse allo stop.

Ora questo nuovo e più grave incidente di percorso che dovrebbe tenerlo lontano dai terreni di gioco per un periodo di 4-5 mesi e potrebbe influire sul suo futuro: possibile che a gennaio torni al che in estate lo aveva ceduto con la formula del prestito fino a gennaio, con l'eventualità di un'estensione fino a giugno. Che a meno di clamorosi cambiamenti non si verificherà.