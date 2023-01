Zapata si ferma ancora dopo Atalanta-Spezia, Gasperini: "Non so se ci sarà con la Juventus"

L'attaccante colombiano, autore di due assist contro lo Spezia, è uscito anzitempo per un guaio muscolare, come spiegato da Gasperini.

L'Atalanta "archivia" lo Spezia e supera il turno in Coppa Italia, qualificandosi per i Quarti di Finale: il 5-2 al triplice fischio al Gewiss è il culmine di un giovedì totalmente, o quasi, a firma nerazzurra.

Non ha segnato, ma ha fornito due assist: segnali importanti da parte di Duvan Zapata, che contro i bianconeri ha offerto un'ottima prova complessiva, uscendo al 63' per far posto a Hojlund, poi autore di una delle reti del match.

Preoccupano le condizioni dell'attaccante colombiano, che sono state chiarite al termine della partita da Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa.

"Non so se ha avuto uno stiramento, ma non so se recupereremo Duvan per domenica".

Nel weekend, per la diciannovesima giornata, la Dea giocherà contro la Juventus all'Allianz Stadium, ma potrebbe dover fare a meno di Zapata, al centro anche di diverse voci di mercato.

"Mi dà molto fastidio questa cosa: guai a toccare la rosa. Ora che Hojlund scarichiamo Zapata: è una cosa brutta. L'altra sera sono andato ad abbracciare Zapata perché era triste".

Uscito dal campo, Zapata ha rimediato un guaio muscolare che verrà valutato nel corso dei giorni: un pensiero in più in un momento comunque molto positivo per la Dea.