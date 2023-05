Affaticamento muscolare per Zaccagni: in dubbio per Milan-Lazio

L'attaccante della Lazio ha saltato le ultime due sedute d'allenamento agli ordini di Sarri ed è in dubbio per la sfida di San Siro: spazio a Pedro.

Mattia Zaccagni ha accusato un affaticamento muscolare che l'ha portata a saltare le ultime due sedute d'allenamento della Lazio agli ordini di Maurizio Sarri.

Il numero 20 biancoceleste è in dubbio per la trasferta di Milano ma dovrebbe comunque recuperare per conquistarsi almeno un posto tra i convocati.

In ogni caso è comunque da escludere la sua titolarità a San Siro, con Pedro candidato numero uno a raccoglierne l'eredità all'interno del tridente offensivo laziale.

Una cattiva notizia per Sarri, che fa il paio con quella relativa alle condizioni fisiche di Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano si è fermato a causa di una Lesione di medio grado al bicipite femorale muscolare. L'ex Inter tornerà a disposizione, verosimilmente, verso la fine di maggio, giusto in tempo per le battute conclusive della stagione.