Infortunio Wijnaldum: quando torna e quante partite salta

Quando torna Wijnaldum dall'infortunio? Quante partite salta? Ecco tutte le risposte dopo l'ultimo stop occorso al centrocampista olandese della Roma.

Georginio Wijnaldum si è fermato, ancor prima di esordire dal primo minuto con la maglia della Roma: nella 'comparsata' di Salerno aveva offerto un saggio delle sue qualità, già note ai più, ma mai avrebbe potuto immaginare che la nuova avventura italiana sarebbe stata stoppata così presto.

Una mazzata tremenda per l'olandese e i tifosi giallorossi, già in piena sintonia col nuovo acquisto grazie ad un coro che invece dovranno conservare fino al rientro in campo dell'ex Liverpool.

L'INFORTUNIO DI WIJNALDUM

"In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni".

La nota apparsa sul sito ufficiale della Roma non lascia spazio ai dubbi: frattura della tibia destra rimediata in allenamento, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' in seguito a un forte contrasto con il giovane Felix-Afena Gyan.

QUANDO TORNA WIJNALDUM

Per rivedere Wijnaldum in campo con la maglia della Roma, dovremo aspettare l'arrivo del nuovo anno. Come rivelato da 'Sky Sport', infatti, l'olandese ha due opzioni davanti a sé: operarsi e rimanere ai box per due mesi e mezzo oppure optare per la terapia conservativa, ma in questo caso l'assenza sarebbe quantificabile in tre-quattro mesi.

Si tratterebbe di una frattura composta, e Wijnaldum presto prenderà la sua decisione: qualora dovesse scegliere di finire sotto i ferri, tornerebbe disponibile proprio a ridosso dei Mondiali in Qatar da disputare con l'Olanda, mentre nell'altro caso il rientro slitterebbe a dicembre inoltrato.

La presenza della rassegna iridata nel calendario, comunque, significa che l'olandese tornerà a giocare con la Roma soltanto nel 2023.

QUANTE PARTITE SALTA WIJNALDUM

Wijnaldum sarà indisponibile, nel migliore dei casi, sicuramente fino a novembre e alla quindicesima giornata di Serie A, l'ultima prima dell'inizio dei Mondiali qatarioti.

Bisogna considerare in forte dubbio, invece, la sua presenza per le prime giornate in programma nel 2023, ma ciò dipenderà dalla scelta che l'olandese farà tra terapia conservativa e operazione chirurgica.