Infortunio Vlahovic: quando torna e quante partite salta

Il serbo non ha ancora smaltito la pubalgia che lo ha condizionato nel rendimento anche ai Mondiali. A rischio per la gara con la Cremonese.

Le condizioni di Dusan Vlahovic non lasciano sereno Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus. Al punto che l'attaccante serbo è a forte rischio in vista della ripresa del campionato.

Il 4 gennaio i bianconeri affronteranno in trasferta la Cremonese ed è molto difficile che possano contare su Vlahovic.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il serbo non prenderà parte all'amichevole contro lo Standard Liegi in programma il 30 dicembre e continuerà il suo programma di recupero personalizzato alla Continassa.

L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

L'obiettivo è fargli smaltire la pubalgia, che lo sta condizionando da inizio stagione e non gli ha permesso di esprimersi al meglio.

Ne sa qualcosa anche la nazionale serba, che in Qatar ha potuto contare su un Vlahovic a mezzo servizio e ha pagato la mancanza di forma complessiva con l'eliminazione al primo turno.

L'ultima partita giocata in bianconero dal numero 9 risale al 25 ottobre scorso, nella sfida persa 4-3 a Lisbona contro il Benfica.

QUANDO TORNA VLAHOVIC

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime settimane per capire se potrà tornare in campo già a partire dal 4 gennaio o dovrà aspettare ulteriormente.

QUANTE PARTITE SALTA VLAHOVIC

Con tutta probabilità il centravanti salterà la sfida contro la Cremonese. L'obiettivo è riaverlo in campo per la partita con l'Udinese del 7 gennaio.