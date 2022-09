Infortunio Verde: quando torna e quante partite salta

Quando torna Verde dall'infortunio? Tutte informazioni sulle condizioni dell'attaccante dello Spezia, comprese le partite che salterà.

Nel precampionato con Nzola ha composto una coppia interessante, aiutando la formazione di Gotti ad assimilare al meglio i concetti offensivi.

Daniele Verde ha disputato 2 partite in campionato, prima di fermarsi per un infortunio: un guaio importante per lo Spezia, che sarà costretto a privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti.

Quanto starà fuori Verde? Quante partite salterà? Le condizioni dell'attaccante bianconero, compresi i tempi di recupero.

L'INFORTUNIO DI VERDE

Gotti si è trovato costretto a non convocare Verde per la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus: per lui un problema fisico per cui filtra pessimismo.

Lo stesso allenatore bianconero, in sede di conferenza stampa, ha mostrato preoccupazione per le condizioni del fantasista.

"Verde starà fuori per un periodo lungo, per non dire lunghissimo".

Per adesso, comunque, non c'è nessuna comunicazione in merito agli esami a cui si è sottoposto, né all'entità dell'infortunio.

QUANDO TORNA VERDE

Non conoscendo la diagnosi di Verde è impossibile stabilire con certezza i tempi di recupero del giocatore dello Spezia.

QUANTE PARTITE SALTA

Sarà necessario analizzare l'esito degli esami strumentali per poter definire con certezza il numero di partite che potrebbe salterà.