Infortunio Traoré: quando torna e quante partite salta

Quando torna Traoré dall'infortunio? Tutte informazioni sulle condizioni del giocatore del Sassuolo, comprese le partite che salterà.

Nella passata stagione Hamed Junior Traorè è stato uno dei giocatori più importanti del Sassuolo di Dionisi, con 7 reti in 31 presenze in Serie A e un rendimento altamente costante.

Titolare nel tridente composto da Berardi e Scamacca, nonostante l'addio del centravanti è rimasto uno dei favoriti per il suo ruolo, ma non è mai sceso in campo nel nuovo campionato.

Colpa di un infortunio che lo costretto a intervenire e risolvere tempestivamente la situazione in estate: quando torna? Quante partite salta? Facciamo il punto sulla sua situazione.

L'INFORTUNIO DI TRAORE'

Nel mese di luglio il Sassuolo ha comunicato l'assenza di Traorè dal ritiro neroverde a causa di una frattura, come evidenziato dalla nota del club.

"Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni".

Frattura e operazione, con Dionisi costretto a fare a meno del suo attaccante per tutta la prima parte della nuova stagione.

QUANDO TORNA TRAORE'

I tempi di recupero previsti per l'infortunio di Traorè dovrebbero aggirarsi intorno ai tre mesi: il che vuol dire ritorno in campo a metà ottobre, circa, con il Sassuolo che proverà a riaverlo per la sfida contro il Verona.

QUANTE PARTITE SALTA TRAORE'

Dopo aver saltato l'avvio di stagione, Traoré salterà le sfide contro Cremonese, Udinese, Torino, Salernitana, Inter e Atalanta: la speranza è di riaverlo per la partita contro il Verona in programma lunedì 24 ottobre.