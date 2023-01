Pioli perde Tomori: lesione di un muscolo rotatore dell'anca

Il difensore inglese è uscito anzitempo nel corso della sfida dell'Olimpico contro la Lazio: problemi a un muscolo rotatore.

La brutta sconfitta dell'Olimpico rimediata dal Milan contro la Lazio non lascia strascichi solo di natura sportiva in casa rossonera, che deve fare i conti anche con diversi infortuni.

Tra gli "osservati" speciali c'è anche e soprattutto Fikayo Tomori, uscito al 24' della sfida contro i biancocelesti, dopo essere stato soccorso in campo.

Stefano Pioli si è visto quindi costretto a sostituirlo con Simon Kjaer, autore poi di una prova "difficile" all'Olimpico.

Il "day after" è quello degli esami, quindi, vista la natura muscolare del problema del difensore inglese: e, come reso noto dal Milan, le notizie non sono positive.

" Gli esami cui è stato sottoposto Tomori questa mattina hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. La situazione verrà rivalutata tra una settimana".

Lesione muscolare, quindi, per Tomori, che sarà costretto a fermarsi e sottoporsi ad altri controlli nel corso delle prossime settimane.

Nel prossimo turno i rossoneri giocheranno a San Siro contro il Sassuolo, prima di affrontare l'Inter nel derby il 5 febbraio: insomma, situazione da monitorare con una certa preoccupazione, soprattutto in vista di quest'ultimo impegno.

Pioli perde uno dei pilastri della sua difesa, ma tira un sospiro di sollievo per Davide Calabria: solo una contusione per il laterale.