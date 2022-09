Theo Hernandez dà forfait alla Francia: problema all'adduttore per il laterale del Milan

Il giocatore francese è stato costretto a lasciare la propria Nazionale, rientrando per sottoporti ad alcuni esami strumentali.

Preoccupazione in casa Milan: Theo Hernandez è stato costretto a dare forfait alla Nazionale francese e a ritornare per sottoporsi a esami strumentali.

Il laterale avrebbe accusato un problema all'adduttore: al suo posto Didier Deschamps ha chiamato l'ex Roma Lucas Digne.

Il giocatore ha già lasciato il ritiro della nazionale francese, ma è chiaro che Stefano Pioli adesso attende notizie relative a un giocatore che in questa stagione non ha ancora saltato una partita.

Cresce la preoccupazione in casa rossonera, che deve affrontare anche la situazione relativa a Calabria, che nel corso della sfida contro il Napoli ha accusato un affaticamento muscolare al flessore.

Il capitano del Milan è stato sostituito all'intervallo da Stefano Pioli, proprio a causa di questo problema: al suo posto a San Siro è entrato Sergino Dest.

Ore importanti, insomma, per i rossoneri, che sfrutteranno la sosta per recuperare pienamente i due giocatori in vista del rientro, l'1 ottobre, contro l'Empoli al Castellani.