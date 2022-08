Infortunio Szczesny: quando torna e quante partite salta

Quando torna Szczesny dall'infortunio? Tutte informazioni sulle condizioni del portiere della Juventus, comprese le partite che salterà.

Juventus senza uno dei suoi punti cardine, in vista del debutto in campionato. Si tratta del portiere Wojciech Szczesny, infortunatosi proprio ad una settimana dall'inizio ufficiale della stagione.

Per il numero uno polacco è stata fatale l'ultima amichevole giocata dai bianconeri, coincisa con una pesanta sconfitta per 0-4 contro l'Atletico Madrid dell'ex Morata (autore di una tripletta).

Szczesny deve quindi già pensare alla fase di recupero, con la speranza di rientrare quanto prima e aiutare le Juve nel tour de force di partite in programma fino ai Mondiali in Qatar.

L'INFORTUNIO DI SZCZESNY

Szczesny ha accusato un fastidio muscolare nel corso del match perso malamente contro i 'Colchoneros' di Simeone. Un problema che ha portato Allegri a sostituirlo e il club a fare degli accertamenti questa mattina.

L'esito di tali esami è stato comunicato poi dal club bianconero con una nota ufficiale.

"Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica".

Un duro colpo per Allegri, che perde uno dei suoi titolarissimi proprio in vista della stagione che comincia a ritmi molto più serrati rispetto alle precedenti.

QUANDO TORNA SZCZESNY

Stando a quanto a riportato la Juventus sul suo comunicato ufficiale, Szczesny per via di questo infortunio ne avrà per almeno 20 giorni.

Una tempistica che non avrebbe destato preoccupazioni in altre annate, ma che in quella imminente priverà i bianconeri del polacco quantomeno per le prime 3 giornate di campionato.

Szczesny non ci sarà dunque al debutto contro il Sassuolo, così come nella trasferta di Genova contro la Sampdoria e nel primo big match della stagione contro la Roma.

Potrebbe quindi tornare il 31 agosto contro lo Spezia, oppure aspettare ancora qualche giorno e riprendersi la porta bianconera contro la Fiorentina.