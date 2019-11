Infortunio Spinazzola, è affaticamento al flessore: col Brescia può esserci

Leonardo Spinazzola si è sottoposto a nuovi esami che hanno confermato l'infortunio al flessore. Pellegrini e Mkhitaryan vicini al rientro.

Affaticamento al flessore destro. Gli esami a cui si è sottoposto oggi Leonardo Spinazzola, in pratica, hanno confermato le prime impressioni sull'infortunio rimediato a dall'esterno della , costretto a uscire già prima dell'intervallo del match del Tardini.

Escluso dunque un guaio muscolare di natura più importante per Spinazzola, che potrebbe rientrare in campo già dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e in particolare domenica 24 novembre: il giorno in cui la Roma sfiderà il all'Olimpico per provare a dimenticare il ko contro il Parma.

Spinazzola, intanto, è stato costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale: Mancini lo aveva inizialmente chiamato per le gare contro e Armenia, valevoli per le qualificazioni a , ma l'ex bianconero ha dato forfait assieme a Berardi e a Verratti, pure loro infortunati.

Se il rientro di Spinazzola potrebbe avvenire già contro il Brescia, medesimo discorso riguarda altri due elementi della rosa della Roma: anche Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan sono ormai prossimi al ritorno in campo, in programma proprio dopo la sosta.