Infortunio Sepe, il portiere su Instagram: "Out da uno a tre mesi"

Luigi Sepe ha rimediato una lesione completa dell'adduttore lungo della coscia. E su Instagram scrive: "Tornerò nel migliore dei modi".

Il è ufficialmente senza portiere titolare. Luigi Sepe, costretto a convivere con un problema alla coscia acutizzatosi nel corso della gara vinta domenica contro l' , dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per un periodo abbastanza lungo. Forse molto lungo, anzi.

Lo stesso club crociato, dopo gli esami del caso, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un aggiornamento sulle condizioni di Sepe:

"Gli accertamenti diagnostici eseguiti all’atleta Luigi Sepe hanno evidenziato una lesione completa del tendine adduttore lungo della coscia sinistra. Dopo una prima fase di riabilitazione di 10 giorni, sarà valutata un’eventuale stabilizzazione chirurgica".

Un'ipotesi che potrebbe costringere Sepe ai box addirittura fino a inizio maggio. E a confermarlo è stato lo stesso ex portiere del , che ha voluto chiarire tutto attraverso un post Instagram:

"Purtroppo una lesione mi terrà fuori per un po’... i tempi possono variare da 1 a 3 mesi e solo con il passare delle giornate si potrà capire insieme al dottore cosa e come agire...una cosa è sicura, tornerò nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi!".

Una bella tegola per il Parma, che non a caso si è già messo in moto per portare a casa un altro portiere negli ultimi giorni di mercato: il prescelto è Ionut Radu, in arrivo dal dopo essere stato scalzato dal ritorno di Perin.