Infortunio Sensi, nuovi esami per il giocatore dell'Inter: torna col Bologna

Stefano Sensi salterà anche le gare col Parma e col Brescia: rientro col Bologna il 2 novembre. Contro i ducali toccherà ancora a Gagliardini.

Qualcuno si era illuso di vederlo addirittura a Reggio Emilia, in casa del , e poi in contro il . E invece no: l' , e pure tutti coloro che l'hanno acquistato al Fantacalcio, dovranno fare a meno di Stefano Sensi ancora per un po'.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, il centrocampista nerazzurro ha effettuato ulteriori esami nella giornata di ieri: le sue condizioni sono in miglioramento, ma Sensi salterà sia la sfida in programma domani contro il che il turno infrasettimanale nel quale la formazione di Conte affronterà il al Rigamonti.

L'appuntamento per rivedere Sensi almeno tra i convocati dell'Inter, invece, è fissato per sabato 2 novembre: in quell'occasione i nerazzurri andranno a per sfidare la banda Mihajlovic e l'ex Sassuolo dovrebbe almeno sedersi in panchina, pronto a fare ritorno in campo dopo quasi un mese.

L'infortunio di Sensi è infatti datato 6 ottobre: il motorino umbro ha infatti rimediato un problema al muscolo psoas nel primo tempo del derby d' perso a San Siro contro la , dovendo rinunciare alla convocazione in Nazionale e, poi, ai successivi impegni italiani ed europei dell'Inter.

Contro il Parma, lo schieramento dell'Inter in mezzo al campo è praticamente scontato: detto che nemmeno Vecino dovrebbe essere del match, Conte si appresta a confermare il trio centrale Gagliardini-Brozovic-Barella, con Candreva sulla destra e uno tra Asamoah e Biraghi sulla fascia opposta.