Infortunio Saelemaekers: quando torna e quante partite salta

Il Milan comunica che l'infortunio di Alexis Saelemaekers è serio: l'esterno belga, salvo un recupero record, salterà anche i Mondiali.

Due goal in due partite di Champions League, il solito contributo di corsa e sostanza, e ora un grave imprevisto. Grave, perché l'infortunio di Empoli frena Alexis Saelemaekers e acuisce il problema infortuni del Milan, ma anche perché, salvo un recupero record, impedirà all'esterno belga di partecipare ai Mondiali con la propria Nazionale.

L'INFORTUNIO DI SAELEMAEKERS

Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre è stato il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, a delineare le condizioni di Saelemaekers, infortunatosi poco dopo la mezz'ora dell'anticipo disputato e vinto a Empoli la sera precedente:

"Alexis Saelemaekers durante la partita di Empoli ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".

Saelemaekers era stato costretto al cambio dopo essersi procurato la distorsione al ginocchio, sostituito da Krunic. Pochi minuti dopo era stato invece il turno di Calabria, pure lui ko e costretto a chiedere il cambio a Kalulu.

QUANDO TORNA SAELEMAEKERS

I tempi di recupero sono stimati in due mesi circa. Dunque, in linea teorica, Saelemaekers tornerà in campo non prima dell'inizio di dicembre.

Salvo un recupero record, dunque, l'esterno del Milan si perderà i Mondiali con il Belgio, che lo avrebbe certamente convocato per la manifestazione in programma in Qatar tra novembre e dicembre.

QUANTE PARTITE SALTA SAELEMAEKERS

Non solo i Mondiali: Saelemaekers salterà con ogni probabilità il resto delle partite del Milan nel 2022, ovvero quelle di Serie A contro Juventus, Verona, Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina e le restanti del girone di Champions League, dunque il doppio impegno contro il Chelsea e quelli contro Salisburgo e Dinamo Zagabria.