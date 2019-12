Infortunio Ribery, il comunicato della Fiorentina: il francese si opera

La Fiorentina annuncia: "Trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione". Il 2019 dell'ex fuoriclasse del Bayern potrebbe essere finito.

Franck Ribery salterà anche la sfida con l' . E non solo. Dopo aver saltato anche l'allenamento di oggi, giorno in cui qualcuno aveva addirittura previsto il suo rientro in gruppo, la ha emesso un comunicato che è come uno schiaffo alle speranze dei tifosi viola.

"Il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell'attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verrano resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica".

Non ancora comunicati, dunque, i tempi di recupero di Ribery. Ma è lecito pensare che l'ex fuoriclasse del possa aver concluso anzitempo il proprio 2019, se è vero che l'ultimo turno dell'anno solare andrà in scena appena tra 10 giorni.

Atteso dunque un altro comunicato da parte della Fiorentina, probabilmente già nella giornata di domani. Intanto, però, i viola dovranno certamente fare a meno del francese contro l'Inter, gara che potrebbe decidere il futuro in panchina di Vincenzo Montella.