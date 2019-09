Quando torna Ramsey dall'infortunio? I tempi di recupero

Aaron Ramsey deve ancora iniziare la propria stagione con la nuova maglia della Juventus a causa di noie fisiche che si porta dietro da tempo.

Dopo le prime due giornate di campionato è già lunga la lista dei giocatori infortunati: primi impegni stagionali fatali per molti protagonisti della nostra , mentre il campionato di Aaron Ramsey deve ancora iniziare a causa di noie fisiche che il nuovo acquisto della si porta dietro ormai da tempo.

INFORTUNIO RAMSEY

Il giocatore della Juventus è alle prese con una fastidiosa lombalgia che lo tiene bloccato ormai da diversi giorni: proprio quando sembrava poter tornare a disposizione per la sfida contro il , Ramsey ha dovuto alzare bandiera bianca.

Le condizioni di Ramsey verrano controllate quotidianamente: il giocatore resterà a per smaltire gli ultimi acciacchi in vista del debutto ufficiale nel nostro campionato con la nuova maglia della Juventus.

Un fastidio probabilmente dovuto al lungo stop causato dalla lesione al bicipite femorale, che lo aveva tenuto ai box addirittura dallo scorso aprile. Un'estate alla ricerca della migliore condizione: ora la leggera lombalgia sembra poter sparire a breve.

QUANDO TORNA RAMSEY?

La pausa per le nazionali aiuterà sicuramente Ramsey a trovare la forma migliore: il rientro in campo del gallese è previsto subito dopo la sosta, che permetterà all'ex di smaltire definitivamente la lombalgia e tornare a disposizione di Sarri per il primo gettone ufficiale in maglia bianconera.

L'allenatore toscano conta di riaverlo a disposizione alla ripresa del campionato: in questi giorni il giocatore potrà mettere anche minuti sulle gambe per l'esordio in Serie A nel terzo turno contro la .

QUALI GARE SALTA RAMSEY?

Ramsey è già stato costretto a saltare le prime due giornate di campionato a causa delle condizioni fisiche non ottimali, alle quali si è aggiunta poi una fastidiosa lombalgia, che lo costringerà a saltare anche gli impegni con la nazionale gallese contro Azerbaijan e Bielorussia.

Il centrocampista resterà in per allenarsi con lo staff bianconero e recuperare la forma migliore per la terza giornata di campionato in programma contro la Fiorentina. Se non ci saranno ulteriori stop, il giocatore sarà convocato per la sfida contro i viola.

TEMPI DI RECUPERO RAMSEY

Ramsey è ai box a causa di una leggera lombalgia: il nuovo acquisto della Juventus dovrebbe entrare per la prima volta tra i convocati di mister Sarri alla ripresa del campionato in occasione della terza giornata contro la Fiorentina.

Queste due settimane di pausa serviranno al classe '90 per recuperare anche la migliore condizione dopo il lungo stop dovuto anche all'infortunio della passata stagione.