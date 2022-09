Infortunio Politano: quando torna e quante partite salta

L'attaccante azzurro costretto a fermarsi per l'infortunio rimediato contro il Milan: i tempi di recupero e quante partite salterà.

Luciano Spalletti perde Matteo Politano: l'attaccante del Napoli ha rimediato un infortunio nel corso della gara contro il Milan, uscendo dal terreno di gioco al 66' per far posto ad Alessio Zerbin.

Un cambio forzato, visto che la prestazione di Politano fino a quel momento era ottima: l'ex Inter era riuscito a portare in vantaggio gli azzurri al 55' su rigore.

In casa Napoli, quindi, attesa e lavoro: rese note le condizioni di Politano, Luciano Spalletti dovrà correre ai riparti. Ma quante partite salta? Quando torna? Facciamo il punto.

L'INFORTUNIO DI POLITANO

Come accennato, Politano ha chiesto il cambio al 66' della sfida di San Siro tra Milan e Napoli: pochi giorni dopo, effettuati i test, il Napoli ha reso note le sue condizioni.

"Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L'attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center".

Un infortunio più serio del previsto per l'attaccante azzurro, che era stato convocato da Roberto Mancini per le sfide dell'Italia in Nations League, che di conseguenza salterà.

QUANDO TORNA POLITANO

I tempi di recupero per la distrazione del legamento peroneo astragalico sono di circa tre settimane, ma potrebbero allungarsi a un mese: Politano potrebbe quindi tornare tra la sfida contro il Bologna, in programma il 16 ottobre, e quella contro la Roma, in programma il 23 ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA POLITANO

Visti i tempi di recupero, Politano salterà certamente le gare contro Torino, Cremonese e Bologna e le due sfide di Champions League contro l'Ajax. Spalletti spera di averlo a disposizione per il match contro la Roma, il prossimo 23 ottobre.