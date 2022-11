Problema muscolare per Pellegrini: ko e cambio al 53' di Roma-Lazio

Il capitano giallorosso si ferma autonomamente nel corso del Derby della Capitale: al suo posto Mourinho inserisce Volpato.

La Roma di José Mourinho in ansia, nonostante manchino poche partite dalla sosta per i Mondiali in Qatar: si è fermato Lorenzo Pellegrini.

Nel corso del Derby della Capitale contro la Lazio il capitano giallorosso si è fermato autonomamente, richiamando l'intervento dello staff sanitario.

Per lui un problema muscolare al flessore che lo ha costretto al cambio al 53': al suo posto Mourinho ha fatto entrare Cristian Volpato.

Ovviamente non si tratta di un profilo che disputerà i prossimi Mondiali, ma comunque di uno dei più importanti della Roma: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

In aggiornamento.