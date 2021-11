Infortunio Pellegrini: quando torna e quante partite salta

Il 2021 calcistico di Lorenzo Pellegrini si è concluso in anticipo. In occasione della sfida dello Stadio Olimpico contro il Torino, valida per il 14° turno del campionato di Serie A, il capitano della Roma ha lasciato dopo appena 15 minuti il terreno di gioco a causa di un problema muscolare alla gamba destra.

In questa stagione, Pellegrini aveva già saltato tre partite a causa di un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a stare fuori e non poter essere a disposizione dell’allenatore giallorosso José Mourinho.

L'INFORTUNIO DI PELLEGRINI

Gli esami a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini, capitano e numero 7 della Roma, hanno evidenziato una lesione al quadricipite destro, che lo costringeranno a stare fuori per alcune settimane. Come spiegato dallo stesso Pellegrini allo staff medico dopo il cambio in occasione del match casalingo contro il Torino, il 25enne ha sentito tirare il muscolo dopo aver calciato il pallone verso un compagno di squadra.

QUANDO TORNA PELLEGRINI

Al termine della sfida contro il Torino, José Mourinho aveva confermato a caldo le brutte sensazioni circa l’infortunio di Lorenzo Pellegrini.

Il capitano della Roma, uscito dopo appena 15 minuti dal campo con Carles Perez al suo posto, aveva subito avvertito il problema muscolare alla gamba destra.

L’anno solare calcistico di Lorenzo Pellegrini si è già concluso: il capitano della Roma salterà le ultime sfide del 2021 e si prepara per rientrare a inizio 2022. L’obiettivo è tornare in campo nella prima uscita del nuovo anno, quella del 6 gennaio a San Siro contro il Milan

QUANTE PARTITE SALTA PELLEGRINI

Pellegrini salterà tutte le 6 sfide in cui sarà impegnata la Roma di José Mourinho nel mese di dicembre tra campionato di Serie A ed Europa. Nell’ordine, il capitano giallorosso non ci sarà contro Bologna, Inter, CSKA Sofia (Conference League), Spezia, Atalanta e Sampdoria.