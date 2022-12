Infortunio Nico Gonzalez: quando torna e quante partite salta

L'attaccante della Fiorentina ha festeggiato con i compagni il successo dell'Argentina ai Mondiali: dopo la sosta sarà a disposizione.

E', a tutti gli effetti, un Campione del Mondo, nonostante in Qatar non abbia neanche accumulato alcun minuto di gioco: Nico Gonzalez, in ogni caso, ha fatto festa con l'Argentina.

Il giocatore dell'Argentina è stato escluso dalla lista dei convocati per i Mondiali, dopo essere stato chiamato dal CT Lionel Scaloni, per via di un infortunio rimediato a poche ore dall'inizio della competizione.

Questo non gli ha impedito, comunque, di seguire la finale contro la Francia, prima di far ritorno in Italia, per riprendere il percorso di recupero con la Fiorentina.

L'INFORTUNIO DI NICO GONZALEZ

Come comunicato dall'Argentina sui social, a margine dell'esclusione, Nico Gonzalez ha sofferto di un guaio muscolare che lo ha costretto a fermarsi ai box.

L'entità dell'infortunio è stata poi resa nota: lesione al bicipite femorale, con conseguente stop di più di un mese.

QUANDO TORNA NICO GONZALEZ

Rientrato in Italia, Nico Gonzalez ha ripreso come detto l'iter di recupero dall'infortunio: l'argentino dovrebbe guarire completamente entro la fine di dicembre

Per questo motivo Vincenzo Italiano, però, potrebbe non rischiarlo per la sfida contro il Monza in programma il 4 gennaio, lasciandolo ai box anche per quella contro il Sassuolo. E' più probabile rivederlo in campo contro la Roma il 15 gennaio.

QUANTE PARTITE SALTA NICO GONZALEZ

Se le previsioni verranno confermate, quindi, Nico Gonzalez salterà le gare contro Monza e Fiorentina, riassaggiando il campo contro i giallorossi all'Olimpico.