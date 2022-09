Infortunio per Musso in Roma-Atalanta: scontro con Demiral, esce dopo 8 minuti

Il Roma-Atalanta di Juan Musso è durato meno di una decina di minuti: al posto del portiere argentino è entrato Sportiello, il suo secondo.

Una partita stregata. Così si potrebbe definire Roma-Atalanta, se è vero che due protagonisti della sfida hanno dovuto immediatamente dare forfait: prima Paulo Dybala, fermatosi durante il riscaldamento per un problema al flessore della coscia sinistra, quindi Juan Musso.

Il portiere argentino si è fatto male in uno scontro di gioco con il compagno Demiral, rimanendo stordito per qualche minuto e costringendo lo staff medico dell'Atalanta a entrare in campo per valutare le sue condizioni. Musso si è rimesso faticosamente in piedi, ha provato a capire le possibilità di proseguire la partita, ma dopo 8 minuti ha alzato ufficialmente bandiera bianca.

Al suo posto è entrato Marco Sportiello, secondo portiere dell'Atalanta. Tocca dunque a lui provare a frenare le iniziative e le eventuali conclusioni dei vari Abraham, Zaniolo e Pellegrini, ovvero i tre che compongono il reparto offensivo della Roma dopo il forfait prepartita di Dybala.

Per quanto riguarda la questione Fantacalcio, ovviamente non sarà assegnato alcun voto a Musso: l'ex portiere dell'Udinese è rimasto in campo appena 8 minuti, come detto, un periodo di tempo nel quale non ha dovuto effettuare parate di alcun tipo.

Fino a questo momento Musso, titolare indiscutibile della porta dell'Atalanta, aveva giocato tutti i minuti di tutte le partite di questo inizio di campionato: per la prima volta in stagione, dunque, è ora costretto a guardare giocare il suo secondo Sportiello. Con la speranza di poter tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali, a inizio ottobre.

A proposito della sosta: Musso non è stato convocato dall'Argentina per le amichevoli che la Selección di Scaloni disputerà a fine mese, negli Stati Uniti, contro Honduras e Giamaica: il ct albiceleste ha scelto Armani, Emiliano Martinez e Montiel.