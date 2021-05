Infortunio muscolare per Toloi: lesione al flessore, Juventus a rischio?

Uscito anzitempo contro il Sassuolo, Rafael Toloi ha rimediato un problema alla coscia: l'italo-brasiliano può fermarsi per due settimane circa.

"Ai box Toloi". Così, ieri, l'Atalanta annunciava sul proprio sito ufficiale l'assenza del centrale italo-brasiliano dal primo allenamento settimanale in vista della trasferta di domenica prossima a Parma. Ed è un infortunio non esattamente banale.

Secondo 'Tuttosport', Toloi ha infatti rimediato una lesione al flessore della coscia destra nella gara pareggiata domenica pomeriggio in casa del Sassuolo. Un infortunio nel complesso piuttosto lieve, ma non abbastanza da consentire il suo ritorno in campo già nel weekend.

I tempi di recupero di Toloi dovrebbero aggirarsi intorno alle due settimane. L'ex difensore del San Paolo proverà a tornare in tempo per la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus, in programma proprio al Mapei Stadium il 19 maggio. Ma, al momento, la sua presenza non può considerarsi certa.

Toloi ha avvertito i primi fastidi proprio domenica, nella gara che ha consentito all'Inter di laurearsi matematicamente campione d'Italia. A poco più di 10 minuti dalla fine è stato costretto a uscire, sostituito da Palomino.

Intanto, in sua assenza Gasperini dovrà forzatamente trovare soluzioni alternative. Probabile che la difesa dell'Atalanta in campo domenica al Tardini sia formata proprio da Palomino, da Romero e da Djimsiti.